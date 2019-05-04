В Воронежской области сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента
34-летний житель Россошанского района заявил в полицию об угоне его автомобиля «Ниссан-Скайлайн». Незадолго до этого мужчина сдал машину в ремонт в автосервис. Позже иномарку нашли в лесополосе разбитой.
В число подозреваемых попал 21-летний сотрудник автосервиса. Оперативники установили, что накануне ночью механик выпивал в компании друзей, а потом решил прокатиться на машине клиента. Но не справился с управлением и врезался в препятствие.
По данному факту в полиции возбудили уголовное дело статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». По закону за данное преступление грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU