Больше 200 тысяч рублей «заработали» мошенники на доверчивых воронежцах

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-04T13:04:00+03:00

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Мошенники не отдыхают даже в праздники. За минувшие сутки восемь жителей Воронежской области лишились денег, попавшись на уловки злоумышленников. Общий ущерб от их действий составил более 200 тысяч рублей.

Четыре преступления неизвестные совершили под предлогом операций с кредитными картами, трое пострадавших перевели деньги «покупателям» товаров, которые те продавали с помощью интернета.

78-летней пенсионерке из Воронежа неизвестный сообщил по стационарному телефону, что ее сын попал в ДТП и ему требуется 40 тысяч рублей. Старушка запаниковала и, недолго думая, перевела мошенникам деньги. Позже выяснилось, что с сыном все в порядке.

- Чтобы не лишиться своих денежных средств, не стоит беседовать с неизвестным, также не нужно впадать в панику и выполнять все действия, которые вам диктует мошенник, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Прежде всего, необходимо связаться со своими родственниками и убедиться, что с ними все в порядке, а затем сообщить о звонке в полицию. Ни в коем случае никому не нужно перечислять и передавать денежные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU