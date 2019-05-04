2019-05-04T13:04:00+03:00
Происшествия

Больше 200 тысяч рублей «заработали» мошенники на доверчивых воронежцах

За сутки их жертвами стали восемь человек
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Мошенники не отдыхают в праздникиМошенники не отдыхают в праздникиФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Мошенники не отдыхают даже в праздники. За минувшие сутки восемь жителей Воронежской области лишились денег, попавшись на уловки злоумышленников. Общий ущерб от их действий составил более 200 тысяч рублей.

Четыре преступления неизвестные совершили под предлогом операций с кредитными картами, трое пострадавших перевели деньги «покупателям» товаров, которые те продавали с помощью интернета.

78-летней пенсионерке из Воронежа неизвестный сообщил по стационарному телефону, что ее сын попал в ДТП и ему требуется 40 тысяч рублей. Старушка запаниковала и, недолго думая, перевела мошенникам деньги. Позже выяснилось, что с сыном все в порядке.

- Чтобы не лишиться своих денежных средств, не стоит беседовать с неизвестным, также не нужно впадать в панику и выполнять все действия, которые вам диктует мошенник, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Прежде всего, необходимо связаться со своими родственниками и убедиться, что с ними все в порядке, а затем сообщить о звонке в полицию. Ни в коем случае никому не нужно перечислять и передавать денежные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области поздняя гостья, уходя, прихватила планшет и телефон хозяйки
Воронежцы на День Победы увидят девять видов салюта
В частном секторе Ленинского района Воронежа начали менять асфальт
В Воронежской области похитители домкратов получили уголовные сроки
Воронежцам рассказали, как выбрать «правильное» мясо для шашлыка
В воронежском сквере Программистов посадили «умный» клен
Ужасы моста в центре Воронежа попали на фото
В Воронеже лихач протаранил шесть машин и детскую коляску
Под Воронежем сняли закат неземной красоты
В Воронежской области детей не пускают в кинотеатр на американский фильм «Мстители»
Под Воронежем установили личность погибшего в ДТП водителя «Лады»
В центре Воронежа можно будет полюбоваться на кратеры, моря и горы Луны
Воронежца обнаружили мертвым на пляже в Новосибирске
В Воронежской области грабитель ради тысячи рублей чуть не придушил женщину тростью