В частном секторе Ленинского района Воронежа начали менять асфальт
Работы стартовали в переулке Каховский
фото управы Ленинского района
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В этом году наряду с центральными улицами Воронежа в план дорожного ремонта в рамках муниципального контракта внесли улицы частного сектора. Если раньше их в основном ремонтировали с помощью асфальтового среза, что являлось временной мерой, то теперь будут укладывать основательное покрытие.
Одними из первых работы начались в переулке Каховский в Ленинском районе. Здесь подрядчик разбирает пришедшее в негодность старое полотно и готовит основание для укладки нового асфальта.
Работы по замене асфальта на нескольких улицах частного сектора Ленинского района продлятся два месяца, отметили в управе.
ИСТОЧНИК KP.RU