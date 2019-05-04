В частном секторе Ленинского района Воронежа начали менять асфальт

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-04T12:35:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году наряду с центральными улицами Воронежа в план дорожного ремонта в рамках муниципального контракта внесли улицы частного сектора. Если раньше их в основном ремонтировали с помощью асфальтового среза, что являлось временной мерой, то теперь будут укладывать основательное покрытие.

Одними из первых работы начались в переулке Каховский в Ленинском районе. Здесь подрядчик разбирает пришедшее в негодность старое полотно и готовит основание для укладки нового асфальта.

Работы по замене асфальта на нескольких улицах частного сектора Ленинского района продлятся два месяца, отметили в управе.

ИСТОЧНИК KP.RU