2019-05-04T17:03:14+03:00
Общество

Под Воронежем реку Дон наполнили пластиковые бутылки

Как мусор попал в водоем – загадка
Елена ФЕДЯШЕВА
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скрин с видео сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"скрин с видео сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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Жители поселка Придонской, приехавшие в майские праздники порыбачить на Дон, ужаснулись тому, в каком состоянии находится река. По ней нескончаемым потоком плывут пустые пластиковые бутылки. Очевидцы сняли видео и разместили его на странице сообщества «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте».

- Вот такой у нас "чистый" Дон. Ужасное зрелище. Люди, давайте беречь природу или такими темпами мы будем жить в свалке, - призвал горожан автор сообщения.

Как мусор попал в реку - осталось загадкой. Возможно этот факт заинтересует экологов. Тем более, что, с 26 апреля ужесточено наказание за загрязнение охраны водных объектов. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей (ст.8.15 КоАП РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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