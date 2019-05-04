В воронежском сквере Программистов посадили «умный» клен

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-04T09:14:06+03:00

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В сентябре 2017 года представители нескольких IT-компаний Воронеже взяли шефство над сквером, расположенным на пересечении улицы Кирова и переулка Красноармейский. За счет спонсоров место отдыха привели в порядок: отремонтировали дорожки, установили скамейки и урны, высадили несколько десятков саженцев деревьев.

В сентябре прошлого года сквер дополнительно озеленили, но весной выяснилось, что не все деревца пережили зиму – почти треть саженцев погибла. 30 апреля программисты вышли на субботник и посадили новые деревья на месте засохших. А, чтобы, следить за состоянием среды обитания растений, разработали систему контроля состояния почвы одного из кленов. В качестве эксперимента в грунт встроили датчик, который передает данные о влажности, температуре, промежутках между поливами в интернет. Причем следить за жизнью it-клена может любой желающий, зайдя на сайт https://dcrt.it/maple.

ИСТОЧНИК KP.RU