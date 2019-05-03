2019-05-03T19:51:41+03:00
Общество

Ужасы моста в центре Воронежа попали на фото

Ограждение виадука в районе площади Заставы повалилось по неясной причине
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В одном месте моста ограждение лежит на земле.В одном месте моста ограждение лежит на земле.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Изменить размер текста:

Ограждение моста в районе площади Заставы, идущий через железную дорогу, похоже, разваливается на глазах. На фото попало нынешнее его состояние. Весьма плачевное, если не выразиться покрепче. В одном месте поваленные части забора лежат на земле, в другом их вообще след простыл.

И это не последствия какой-либо аварии, в полиции сообщили, что в последние сутки никакого ДТП в этом районе не случалось. В мэрии пообещали разобраться, что случилось с ограждением, подключить для этого дорожные службы.

В другом месте забора и вовсе след простыл. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В другом месте забора и вовсе след простыл.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Да и столб треснул. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Да и столб треснул.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Напомним, мост недалеко от городского Дворца культуры (бывшего ДК машиностроителей) еще более жуткий – яма на яме. Ему предстоит ремонт, но как бы он до него не развалился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже лихач протаранил шесть машин и детскую коляску
Под Воронежем сняли закат неземной красоты
В Воронежской области детей не пускают в кинотеатр на американский фильм «Мстители»
Под Воронежем установили личность погибшего в ДТП водителя «Лады»
В центре Воронежа можно будет полюбоваться на кратеры, моря и горы Луны
Воронежца обнаружили мертвым на пляже в Новосибирске
В Воронежской области грабитель ради тысячи рублей чуть не придушил женщину тростью
В центре Воронежа сфотографировали огромную дыру в плитке у элитного дома
В Воронежской области пенсионер прогнал двух молодых грабителей
В Воронеже 18-летняя студентка подняла штанги в пять раз больше своего веса
Новый способ мошенничества в Воронеже: женщина лишилась 62,5 тысяч рублей
Под Воронежем сняли на видео, как прохожие поймали грабителя
В Воронежской области возбудили уголовное дело по смертельной аварии со снегоболотоходом
Воронежских водителей предупредили об опасных участках дорог
В Воронеже грозно предупредили любителей помусорить
В конце недели в Воронеж придет летняя погода
В Воронеже ночью пожарные успели потушить "Ладу"
Воронежская блогерша «обломно» разрезала на себе белье
В Воронежской области у рецидивиста на чердаке нашли около 800 грамм марихуаны
Более 5 тысяч воронежцев посетили первую тренировку парада Победы
Воронежский «Буран» остался без поддержки столичного клуба из КХЛ
Очередной «сотрудник банка» обманул воронежца на деньги
В Воронежской области разбился 35-летний москвич на снегоболотоходе
В загоревшемся доме в Воронежской области нашли тело пенсионера
В Воронежской области пенсионер заслушался историй о банде грабителей и потерял 125 тысяч рублей
В Воронежской области «КамАЗ» и «Лада Приора» после столкновения вылетели с дороги
Воронежцев просят помочь в поиске пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи