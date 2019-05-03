Ужасы моста в центре Воронежа попали на фото

СЕГОДНЯ 19:49 2019-05-03T19:51:41+03:00

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Ограждение моста в районе площади Заставы, идущий через железную дорогу, похоже, разваливается на глазах. На фото попало нынешнее его состояние. Весьма плачевное, если не выразиться покрепче. В одном месте поваленные части забора лежат на земле, в другом их вообще след простыл.

И это не последствия какой-либо аварии, в полиции сообщили, что в последние сутки никакого ДТП в этом районе не случалось. В мэрии пообещали разобраться, что случилось с ограждением, подключить для этого дорожные службы.

В другом месте забора и вовсе след простыл.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Да и столб треснул.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Напомним, мост недалеко от городского Дворца культуры (бывшего ДК машиностроителей) еще более жуткий – яма на яме. Ему предстоит ремонт, но как бы он до него не развалился.

ИСТОЧНИК KP.RU