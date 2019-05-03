В центре Воронежа можно будет полюбоваться на кратеры, моря и горы Луны

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-03T16:04:58+03:00

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10 мая на улице Фридриха Энгельса у дома № 11 у парка «Орленок» напротив магазина «Четыре глаза» с 20.00 до 22.00 все желающие могут посмотреть на Луну в телескоп. В него можно будет разглядеть моря, кратеры и горы спутника Земли. День выбран неслучайно. В это время фаза, которую проходит Луна, идеальна для наблюдений.

Акция может сорваться только если небо будет полностью закрыто тучами. Пока прогноз благоприятный – легкие облака не должны помешать любоваться ночным светилом. Узнать, пройдет акция или нет, можно будет 10 мая по телефону: 8(473) 252-37-52.

ИСТОЧНИК KP.RU