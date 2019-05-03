2019-05-03T15:33:05+03:00
Происшествия

Воронежца обнаружили мертвым на пляже в Новосибирске

Причина смерти неизвестна
Яков СТРОГОВ
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2 мая в Новосибирске на пляже у Бугринского моста нашли труп 32-летнего воронежца. Мужчина висел в петле. Очевидцы сообщают, что рядом лежала бутылка. Также стало известно, что в Новосибирск он прилетел 29 апреля из Москвы.

В откликах мужчина, назвавшийся двоюродным братом погибшего, опроверг утверждение в посте, сообщающем о трагедии, о том, что его родственник был наркоманом. В комментариях многие сомневаются, что воронежец сам свел счеты с жизнью, и не исключают, что ему «помогли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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