В Воронеже 18-летняя студентка подняла штанги в пять раз больше своего веса
18-летняя рекордсменка мира по пауэрлифтингу Дарья Федосеева выложила на своей странице в сети видео жима штанги из положения лежа. Хрупкая девушка (вес 51,9 килограммов) тягает железные блины весом больше 80 кг. А в соревнованиях «Битва за Воронеж-2019» Даша подняла в общей сложности 282,5 кг. И при этом побила кучу рекордов России!
Увлечение «железным» спортом Дарья ухитряется сочетать с учебой на химическом факультете ВГУ. Пауэрлифтингом занимается больше пяти лет, за это время она успела стать 17-кратной рекордсменкой мира. Если с таким же рвением девушка займется химией, быть ей Нобелевским лауреатом!
Дарья Федосеева бьет рекорды.
ИСТОЧНИК KP.RU