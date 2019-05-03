В Воронеже 18-летняя студентка подняла штанги в пять раз больше своего веса

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-03T12:20:50+03:00

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18-летняя рекордсменка мира по пауэрлифтингу Дарья Федосеева выложила на своей странице в сети видео жима штанги из положения лежа. Хрупкая девушка (вес 51,9 килограммов) тягает железные блины весом больше 80 кг. А в соревнованиях «Битва за Воронеж-2019» Даша подняла в общей сложности 282,5 кг. И при этом побила кучу рекордов России!

Увлечение «железным» спортом Дарья ухитряется сочетать с учебой на химическом факультете ВГУ. Пауэрлифтингом занимается больше пяти лет, за это время она успела стать 17-кратной рекордсменкой мира. Если с таким же рвением девушка займется химией, быть ей Нобелевским лауреатом!

Дарья Федосеева бьет рекорды.

ИСТОЧНИК KP.RU