2019-05-03T08:45:17+03:00
Общество

В Воронеже грозно предупредили любителей помусорить

Устрашающая надпись появилась на Чижовке [фото
Яков СТРОГОВ
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Некультурно, но доходчиво...Некультурно, но доходчиво...Фото: Воронеж.VRN
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В паблике «Воронеж.VRN» выложили фото, сделанное в микрорайоне в народе известном как Чижовка, с угрожающей надписью. Видимо, местных жителей так достали нечистоплотные посетители этих улиц, что они написали красной краской чисто конкретное послание: «Кто кинет мусор – получит в рыло».

В одном из комментариев к фото отметили, что было бы забавно, если бы кто-нибудь приписал: «Кто будет рисовать на стенах краской, тоже получит в рыло».

Кстати, в сети регулярно появляются фото мусорных пакетов на мешающих проходу пешеходов припаркованных авто. Обиженные водители в ответ пока никаких угроз на стенах не рисовали…

ИСТОЧНИК KP.RU

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