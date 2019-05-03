В Воронеже ночью горела машина

СЕГОДНЯ 07:41 2019-05-03T07:41:00+03:00

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В пятницу, 3 мая, ночью в Коминтерновском районе на улице Шукшина загорелась «Лада-Калина».

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 2.46, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место ЧП выезжали четыре специалиста на одной машине. Пожар потушили в 3.02. Сгорела только часть моторного отсека автомобиля. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Несколько лет назад Воронеж страдал от нашествия пироманьяков, жегших по ночам машины. К счастью, теперь ночные пожары автомобилей стали случаться пореже.

ИСТОЧНИК KP.RU