2019-05-03T07:28:08+03:00
Общество

Воронежская блогерша «обломно» разрезала на себе белье

Алина Левда обманула ожидания поклонников ее форм [видео]
Яков СТРОГОВ
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Легким движением ножниц топ превращается...Легким движением ножниц топ превращается...Фото: Инстаграм.
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Воронежская королева Инстаграма Алина Левда, число подписчиков которой перевалило за два миллиона, выложила в сеть провокационный видеоролик. Ее соперник в баттле (блогеры дают друг другу различные задания «на слабо») предложил ей показать грудь, разрезав на себе белье.

Алина вызов приняла, не пожалела топ и «почикала» его маникюрными ножницами. Однако когда ее прелести уже готовы были показаться, жаждущим зрелища мужикам предстала малоаппетитная грудь их собрата по полу, к тому же страдающего избыточным весом. В общем, задание блогерша до конца не выполнила, но зато над любителями пикантного видео посмеялась.

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Воронежская блогерша разрезает на себе белье
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ИСТОЧНИК KP.RU

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