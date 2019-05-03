Воронежская блогерша «обломно» разрезала на себе белье

СЕГОДНЯ 07:26 2019-05-03T07:28:08+03:00

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Воронежская королева Инстаграма Алина Левда, число подписчиков которой перевалило за два миллиона, выложила в сеть провокационный видеоролик. Ее соперник в баттле (блогеры дают друг другу различные задания «на слабо») предложил ей показать грудь, разрезав на себе белье.

Алина вызов приняла, не пожалела топ и «почикала» его маникюрными ножницами. Однако когда ее прелести уже готовы были показаться, жаждущим зрелища мужикам предстала малоаппетитная грудь их собрата по полу, к тому же страдающего избыточным весом. В общем, задание блогерша до конца не выполнила, но зато над любителями пикантного видео посмеялась.

botanovna_ Воронежская блогерша разрезает на себе белье

ИСТОЧНИК KP.RU