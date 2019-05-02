В центре Воронежа устроили разборку два водителя отечественных автомобилей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-02T11:23:08+03:00

На записи видно, как водитель «ВАЗ-2112» несколько раз задом таранит красную машину «ВАЗ-2109» Фото: принтскрин видео.

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Воронежцы сняли шокирующее видео на улице Кольцовской, где два водителя отечественных автомобилей что-то не поделили между собой. Разборку они устроили прямо напротив ТЦ «Галерея Чижова».

На записи видно, как водитель «ВАЗ-2112» несколько раз задом таранит красную машину «ВАЗ-2109». Видимо, хозяин «девятки» стоит рядом, а затем бросается бить ногой машину обидчика. Заканчивается все тем, что мужчины вступают в драку. Но длится она не долго - к оппонентам подходят другие прохожие. Водители расходятся. К сожалению, видео не передает всей сути конфликта.

- Нас подрезали, остановились поговорить, водитель на «12ке» в полном неадекватном состоянии и под чем-то кинулся в драку, оторвал зеркало, после сел в машину и трижды въехал нам в «морду»! Это малую часть я рассказала того, что было, - сообщила в социальных сетях пассажирка «ВАЗ-2109» Валерия.

По словам девушки, водитель «ВАЗ-2112» дважды подрезал «девятку». После машины поравнялись на светофоре. Валерия сообщает, что они спросили у водителя - почему он так поступает. Вполне возможно, что вопрос прозвучал резко - но в любом случае это не объясняет дальнейшего поведения мужчины.

Похоже, разбираться во всех нюансах произошедшего и проверить уже озвученную версию предстоит полиции, тем более, что номера автомобилей можно вычислить по записи.

Разборки на дороге 1 мая в центре Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU