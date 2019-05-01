Под Воронежем воры отжали пластиковое окно и вынесли из дома 207 тысяч рублей
В ночь с 5 на 6 апреля в дом жительницы улицы Свободы в Нововоронеже пришли трое незваных гостей с явно недобрыми намерениями. Пока 62-летней хозяйки не было дома, один из злоумышленников отжал пластиковое окно и проник в помещение, а затем открыл своим сообщницам входную дверь.
Подозреваемые похитили из дома деньги, 207 тысяч рублей, а также телевизор, телевизионную приставку, документы, ювелирные изделия, четыре комплекта постельного белья и другое ценное имущество. Затем похитители вызвали такси и погрузили туда все украденное.
Ущерб от визита воров хозяйка оценила в 300 тысяч рублей. Подозреваемых задержали, ими оказались 37-летний мужчина и две женщины в возрасте 27 и 41 года. Они уже признались в содеянном и рассказали, что похищенное добро хранится в доме у одного из подельников.
- По данному факту возбудили уголовное дело статье «Кража», - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU