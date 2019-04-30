2019-04-30T19:43:36+03:00
Происшествия

Воронежец пытался подкупить сотрудника ФСИН, чтобы с размахом провести новогодние праздники

Теперь отправится в колонию на 3,5 года
Виктор ПАВЛОВ
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32-летнего воронежца будут судить за попытку дать взятку. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета.

Еще в 2017 году мужчину обвинили в мошенничестве. Его перевели из содержания под стражей на домашний арест. Мужчине запрещено было покидать место жительства в Коминтерновском районе Воронежа.

Накануне Нового года в гости к мужчине пришел сотрудник УФСИН по Воронежской области, чтобы проверить, как исполняется запрет. Наш герой предложил ему денег - около 12 тысяч рублей. Попросил оставить его без внимания на время новогодних праздников. Сотрудник отказался, но мужчина начал пихать ему купюры в карман одежды. Тут работник ФСИН позвонил в полицию.

Подозреваемого задержали. Свидетельствовать против себя он не стал. Суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы и штраф в размере десятикратной суммы взятки. К этому наказанию добавили неотбытые месяцы под арестом. В общей сложности мужчина проведет за решеткой 3,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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