Воронежец пытался подкупить сотрудника ФСИН, чтобы с размахом провести новогодние праздники
32-летнего воронежца будут судить за попытку дать взятку. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета.
Еще в 2017 году мужчину обвинили в мошенничестве. Его перевели из содержания под стражей на домашний арест. Мужчине запрещено было покидать место жительства в Коминтерновском районе Воронежа.
Накануне Нового года в гости к мужчине пришел сотрудник УФСИН по Воронежской области, чтобы проверить, как исполняется запрет. Наш герой предложил ему денег - около 12 тысяч рублей. Попросил оставить его без внимания на время новогодних праздников. Сотрудник отказался, но мужчина начал пихать ему купюры в карман одежды. Тут работник ФСИН позвонил в полицию.
Подозреваемого задержали. Свидетельствовать против себя он не стал. Суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы и штраф в размере десятикратной суммы взятки. К этому наказанию добавили неотбытые месяцы под арестом. В общей сложности мужчина проведет за решеткой 3,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU