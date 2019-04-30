Анализ ДНК помог раскрыть кражу в Воронежской области

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-30T17:27:48+03:00

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В далеком 2015 году в отдел полиции по Борисоглебску обратился владелец продуктового магазина на улице Аэродромный. Неизвестный разбил окно, открыл рольставни и вынес продукты, сигареты и алкоголь. На месте происшествия нашли отпечатки пальцев и следы ДНК. Однако отыскать вора по горячим следам не удалось.

И вот несколько месяцев назад оперативники начали разбирать другую историю. 33-летний мужчина из села Чигорак ножом ударил 23-летнего пасынка. Агрессора задержали, но и пострадавший оказался не так прост. Анализ крови молодого человека показал - в магазине нашли именно его следы ДНК! Отпечатки пальцев также совпали. Как только парень прошел лечение, его задержали. Молодому человеку предстоит ответить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU