В Воронеже мужчина устроил поножовщину во дворе из-за ревности

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-30T14:16:26+03:00

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34-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство. Об этом информируют в региональном следственном управлении Следственного комитета. Само преступление произошло в ноябре прошлого года.

В тот день около дома на улице Брянской мужчина набросился с ножом на 27-летнего парня. Как сообщают правоохранители, причиной стала ревность. Последовали 14 ножевых ударов. На шум выбежали знакомые, которые тут же вызвали скорую. Пострадавший чудом остался жив.

- На предварительном следствии обвиняемый частично признал вину в покушении на убийство, - говорят в СУ СКР по Воронежской области. - Он сообщил, что действительно наносил удары ножом, но убивать не хотел. Утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU