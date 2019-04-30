В Воронежской области только 40% перевозчиков получили лицензии

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-30T10:44:50+03:00

С лицензированием почему-то не спешат образовательные и спортивные учреждения

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В Воронежской области, по оценкам Юго-Восточного межрегионального управления автодорожного надзора в ЦФО, порядка 40% перевозчиков области получили новые лицензии. Об этом было сказано на еженедельном оперативном совещания, которое 29 апреля провел губернатор Александр Гусев.

Согласно поступившей телеграмме из Минтранса России всем организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и иных лиц автобусами, необходимо до 15 мая подать заявления на получение лицензии в территориальные подразделения Ространснадзора.

В Воронежской области свыше 900 предприятий должны пройти такое лицензирование. Из них порядка 650 работают на городских, пригородных и междугородних маршрутах. Еще 250 осуществляют перевозки сотрудников предприятий - ранее им не нужна была лицензия.

Пока принято только 372 заявления от компаний. Все предприятия, осуществляющие маршрутные перевозки в Воронеже и области, заявления подали. Уже выдано свыше 200 лицензий.

Однако не спешат с лицензированием почему-то образовательные и спортивные учреждения, которые перевозят абитуриентов, отдыхающих, воспитанников.

А ведь после 28 июня 2019 года тем, кто будет запускать автобусы без лицензии грозит штраф до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU