В Воронеже перекроют несколько улиц из-за репетиций парада Победы

СЕГОДНЯ 17:30 2019-04-29T17:30:07+03:00

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Мы рассказывали, что в центре Воронежа, на площади Ленина, пройдут две сводные репетиции военного парада. Тренировки намечены на 2 и 4 мая. Ожидается, что по центральным улицам Воронежа проедет 72 единицы военной техники.

А вот обычным автомобилистам придется корректировать свои планы. Так, 1 и 3 мая с 23:00 будет запрещена парковка на улице Плехановской (от улицы Донбасской до улицы Кольцовской). По этому же участку нельзя будет и вовсе проехать соответственно 2 и 4 мая с 3:00. Ограничение будет действовать до 11:45.

Также 2 и 4 мая с 3:00 до 11:45 будет ограничено движение на участке улицы Плехановской (от улицы Донбасской до проспекта Труда);

А 1 мая с 23:00 до 2 мая 13:00 и 3 мая с 23:00 до 4 мая 13:00 будут запрещены парковка и движение по площади Ленина; проспекту Революции (от площади Ленина до улицы Степана Разина); улицам Кирова; Плехановской (от улицы Кольцовской до Университетской площади); Пушкинской (от проспекта Революции до улицы Плехановской). Соответственно маршрутные автобусы также не будут заезжать на данные участки улиц. Как будут ходить автобусы и троллейбусы, можно посмотреть на официальном сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU