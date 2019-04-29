В Воронеже стартуют Дни культуры районов области

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-29T08:42:36+03:00

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11 мая в столице Черноземья стартует очередной, заключительный, сезон Дней культуры районов области. За минувшие два года свои творческие достижения показали 19 районов и два крупных города региона. С мая по июль Воронеж посетят творческие делегации еще 12 районов.

Первым в этом году в Центральном парке представит свое культурное достояние Новохоперский район. 11 мая в 13.00 на аллеях развернется выставка-ярмарка с поделками местных мастеров: знаменитые новохоперские пуховые изделия, образцы лоскутного шитья, домотканые ковры, валянные изделия из шерсти. Для детворы заработает игровая площадка. А в 14.00 в Зеленом театре выступят ведущие творческие коллективы и исполнители района с программой «Нет родины краше Прихоперья».

12 мая эстафету у новохоперцев примет Подгоренский район. А 18 и 19 мая свои творческие программы представят ольховатцы и острогожцы.

ИСТОЧНИК KP.RU