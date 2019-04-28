В Воронежской области могут запретить охоту на сурка-байбака

СЕГОДНЯ 20:02 2019-04-28T20:02:21+03:00

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В департаменте природных ресурсов и экологии прошло заседание, на котором представители различных ведомств, депутаты Облдумы, ученые и общественники обсудили проблемы сохранения охотничьих ресурсов. В начале встречи озвучили итоги учета животных. По данным департамента на территории области обитают 6848 особей косули, 1122 – лося и 547 особей благородного оленя. Опираясь на эти данные, департамент подготовил проект лимитов и квот на добычу лося, косули, благородного оленя и барсука на период с августа 2019 по 1 августа 2020 года. Вопрос добычи благородного оленя вызвал среди участников совещания дискуссию. В последние годы охота на него была запрещена с целью увеличения популяции. Члены совета рекомендовали департаменту продлить мораторий еще на год.

За предыдущие годы заметно сократилась на территории Воронежской области численность лисицы. По последним данным она составляет 6900 особей, или 1,37 особей на 1000 га. Причина – борьба с ней как с основным источником бешенства в природе и другие объективные факторы. Активно в регулировании численности лис участвовали и сотрудники охотхозяйств.

Тревогу членов совета вызвало и сокращение популяции сурка–байбака вслед за сокращение естественной среды его обитания – полей. Увеличение обрабатываемых площадей привело к уменьшению пригодных для байбака угодий. Еще больше вредят животным прямое уничтожение сурчиных колоний сельхозпроизводителями.

- Предотвратить браконьерство и привлечь нарушителей к ответственности практически невозможно, так как невозможно доказать факт отравления, - отмечают в департаменте. - Способствует сокращению численности сурка и незаконная охота. В результате мы наблюдаем достаточно резкое падение численности сурка, особенно в южных районах (Богучарский, Кантемировский, Россошанский). В 2018 году падение численности составило почти 20% по сравнению с предыдущим годом, с 60154 до 48496 особей.

В связи с этим члены совета вынесли на обсуждение вопрос закрытия охоты на байбака в общедоступных угодьях в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU