В Воронеж приехал «Поезд Победы»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-27T12:56:21+03:00

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До Воронежа добрался «Поезд Победы». Праздничный состав стартовал по Юго-Восточной железной дороге со станции Прохоровка Белгородской области 22 апреля. Ретро-состав во главе с паровозом постройки середины XX века посетил вокзалы Белгорода, Лисок. Поворино, Ртищево (Саратовская область), Тамбова, Грязи (Липецкая область), Мичуринска (Тамбовская область), Елец (Липецкая область) и Липецк. И в субботу, 27 апреля, он сделал финальную остановку в столице Черноземья на вокзале «Воронеж-1».

Горожане с удовольствием фотографировались возле поезда.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Состав прибыл в Воронеж на 15 минут позже запланированного - в 11.45. И заставил местных жителей переживать. Горожане волновались, что поезд сломался в пути. Но все обошлось.

Гости праздника смогли увидеть театрализованную реконструкцию событий мая 1945-го года, концертную программу «Синенький скромный платочек», а также посетить экскурсию в вагоне-музее. Помимо этого местные жители посмотрели на передвижную экспозицию техники военных лет, среди экспонатов которой был знаменитый танк Т-34. Его временно сняли с постамента у Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» в Левобережном районе. К началу цикла праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Т-34 вновь установят на место.

ИСТОЧНИК KP.RU