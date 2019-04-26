В Воронежской области пенсионера сбил поезд
Мужчина пока жив
Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники Следственного управления на транспорте СК.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
В пятницу, 26 апреля, около 11 часов утра на станции Митрофановка в Кантемировском районе поезд «Адлер – Нижний Новгород» сбил 62-летнего мужчину.
- Пенсионер переходил пути в неположенном месте, - сообщили в Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. – Мужчина жив, его отвезли в местную больницу.
Дальнейшим выяснением обстоятельств ЧП на железной дороге занимаются сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Они проводят доследственную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU