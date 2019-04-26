В Воронежской области пенсионера сбил поезд

СЕГОДНЯ 18:45 2019-04-26T18:48:52+03:00

Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники Следственного управления на транспорте СК. Фото: из архива «КП»

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В пятницу, 26 апреля, около 11 часов утра на станции Митрофановка в Кантемировском районе поезд «Адлер – Нижний Новгород» сбил 62-летнего мужчину.

- Пенсионер переходил пути в неположенном месте, - сообщили в Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. – Мужчина жив, его отвезли в местную больницу.

Дальнейшим выяснением обстоятельств ЧП на железной дороге занимаются сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Они проводят доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU