В Воронежской области за час нашли похитителя "Стелса"

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-25T16:14:28+03:00

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В Воронежской области по горячим следам задержали похитителя велосипеда. 54-летняя жительница Калача лишилась транспортного средства днем 24 апреля, когда пришла в стоматологическую поликлинику, а «Стелс» оставила возле здания, никак его не закрепив. Выглянув в окно, женщина увидела, что какой-то парень взял ее «железного коня» и повел по дороге. Хозяйка выбежала на улицу и стала кричать незнакомцу, пытаясь его догнать. Но парень вскочил за руль велосипеда и скрылся на соседней улице.

Полицейские задержали подозреваемого в течение часа по описанным потерпевшей приметам. 16-летний парень признателся, что похитил велосипед, чтобы покататься, а потом продать его, но не успел. Теперь ему грозит до четырех лет неволи за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU