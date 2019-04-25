В Воронеже девушка наказала водителя за неправильную парковку

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-25T09:49:22+03:00

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"На тротуаре не паркуются", - такую надпись накануне увидел воронежец на окне своей "четырнадцатой". Горожанин спокойно оставил машину рядом с многоэтажками на улице Лидии Рябцевой и ушел по своим делам. А когда вернулся - на авто красовалось гневное послание. И, судя по тому, что оно было оставлено красной губной помадой, сделала это девушка. Едва ли мужчины специально носят с собой косметику, чтобы проучить автомобилиста-нарушителя.

К слову, сам факт нарушения вызывает вопросы. Место, где припарковался "ВАЗ" сложно однозначно назвать тротуаром. Это широкий проезд между многоквартирными домами и линией деревьев, высаженных на обочине. Так что, может быть, девушка учинила самосуд без веских на то оснований.

Пострадавший "ВАЗ".Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В любом случае напомним: согласно административному кодексу парковка на тротуаре наказывается штрафом в тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU