В Воронежской области ростовчанин придушил мужчину, а потом забил его до смерти

СЕГОДНЯ 20:05 2019-04-24T20:05:22+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Ростовской области

По данным следствия, в январе 2019 года хозяин дома на улице 8 марта села Нижний Мамон Верхнемамонского района выпивал с троюродным братом и тем самым ростовчанином. До поры, до времени все было тихо-мирно. Но потом хозяин уснул. И началось. Два собутыльника поругались. Тот, что помоложе, сначала придушил 57-летнего оппонента, а потом стал бить его по голове и груди. Пока не почувствовал, что собутыльник уже не дышит. Экспертиза показала, что мужчина умер от тупой травмы шеи.

- Мужчина, ранее судимый за кражи своей вины не признал, от дачи показаний отказался, - рассказала и.о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Надежда Гончарук. – Однако доказательств достаточно – не в его пользу говорят и показания свидетелей, и данные судебных экспертиз. По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В этой комнате пьяное застолье закончилось смертью одного из его участников.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU