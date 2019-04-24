Заместителю декана Воронежского госуниверситета закрыли одно из двух уголовных дел

СЕГОДНЯ 18:50 2019-04-24T18:50:59+03:00

Крупный скандал в ВГУ пока ни для кого тюремным сроком не кончился. Фото: из архива «КП»

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Центральный районный суд принял решение по уголовному делу о служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ), возбужденному в отношении заместителя декана ВГУ. Ученому мужу вменяли в вину то, что он поставил «троечку» студентке, которая даже не пришла на экзамен.

Суд в итоге решил, что провинность пустяковая, и прекратил уголовное дело. Правда, заместителю декана придется заплатить штраф – 30 тысяч рублей.

И все бы для замдекана хорошо, кабы не было еще одного уголовного дела. По части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По нему можно заплатить и штраф посолиднее – до 80 тысяч рублей, а то и вовсе сесть в тюрьму на четыре года. По данным правоохранителей, ученый муж внес в некие официальные документы ложные сведения.

Напомним, с марта по апрель по обвинению во взятках задержали пять человек. При этом трое из них имели непосредственное отношение к юрфаку. Кроме заместителя декана, задержали преподавателя, который за 400 тыс. рублей обещал помочь в целевом зачислении в медицинский университет, а также аспиранта, взявшего со студентки 85 тысяч рублей за нужную оценку за экзамен. Кроме того, поймали двух студентов экономического факультета, торговавших оценками за экзамены на юрфаке за 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU