2019-04-24T17:16:47+03:00
Общество

Мэр: «Мы оплатили долги «Воронежтеплосети» на 925 миллионов рублей»

Деньги на это дали в правительстве области
Яков СТРОГОВ
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375 миллионов оставшихся долгов «Воронежтеплосети» мэр собирается погасить после продажи акций «Воронежской горэлектросети».375 миллионов оставшихся долгов «Воронежтеплосети» мэр собирается погасить после продажи акций «Воронежской горэлектросети».Фото: из архива «КП»
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Мэр Воронежа Вадим Кстенин отчитался перед депутатами городской Думы о состоянии городских финансов. Градоначальник сообщил, что в 2018 году городской бюджет впервые стал профицитным: доходы казны Воронежа составили 22,7 млрд рублей, расходы — 22,3 млрд рублей.

В то же время Вадим Кстенин дал понять, что в 2019 году такой финансовой стабильности достичь не удастся. В немалой степени из-за погашения долгов «Воронежтеплосети» на 925 миллионов рублей по коммерческим кредитам. Деньги для этого предоставили в качестве бюджетного кредита в правительстве области. Между тем общая сумма задолженности «Воронежтеплосети» - 1,3 миллиарда рублей. Как водится, никого из чиновников за такое неэффективное ведение дел в бывшем муниципальном предприятии, ныне переданном в концессию компании «Квадра», не наказали.

Мэр Воронежа рассчитывает полностью рассчитаться с долгами предприятия «Воронежтеплосети» за счет продажи акций «Воронежской горэлектросети» (ВГЭС). Это предприятие в октябре 2018 года специально утратило статус муниципального и стало акционерным обществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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