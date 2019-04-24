Александр Лапин представит в Воронеже новую книгу

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-24T17:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В издательстве «Вече» вышла новая книга Александра Лапина «Крымский мост». Автор продолжает разговор с читателем о самом важном - поиске своего места в жизни, реализации данного тебе свыше предназначения. Герой романа - в прошлом морской офицер, а ныне капитан солидного бизнеса Олег Мировой, успешный, уважаемый, знающий цену и людям, и деньгам человек - внезапно оказывается перед необходимостью переосмыслить собственную жизнь и начать все с начала, вернувшись к той точке, в которой его биография дала сбой, пусть и по обстоятельствам непреодолимой силы. Этот путь станет для него откровением не только в связи с возможностью заглянуть в самые глубины собственной души. Не менее увлекательными будут и захватывающие путешествия во времени и пространстве.

Несмотря на свое название «Крымский мост» повествует вовсе не о буднях великой стройки, но о строительстве самого себя. Мост в данном случае - только яркий образ, воплощение возможности воссоединения всего самого лучшего - в конкретном человеке, в обществе, в народе.

Обсудить с автором новый роман и уже известные широкой аудитории произведения все желающие смогут лично. Александр Лапин приглашает читателей на встречу, которая состоится 25 апреля в Воронеже, в книжном клубе «Петровский» по адресу: ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а (ТЦ «Петровский пассаж»). Начало - в 17.00. Вход свободный.

Александр Лапин - известный писатель, публицист, общественный деятель. Современному российскому читателю он известен, в первую очередь, как автор эпопеи «Русский крест» – о судьбах поколения, прошедшего через огненное горнило кардинальной смены вех в истории России, и романа «Святые грешники», главной темой которого стал поиск ответов на вечные вопросы бытия. Этой теме - определяющей в творчестве писателя - посвящена и его новая книга.

ИСТОЧНИК KP.RU