Имя воронежского футбольного судьи дали башкирскому мусорному полигону

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-24T16:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Рьяные болельщики живут в селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района. Глава села Амир Сафиуллин был настолько возмущен судейством воронежского арбитра Владимира Москалева матча «Уфа» - «Арсенал» (Тула), что закрепил в специальном постановлении имя судьи за местной свалкой. Об этом неординарном решении сообщает ИА «Башинформ». Приводится и прямая речь Амира Сафиуллина:

- Его имени — вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали!

Между тем в приемной администрации села заявили, что ничего о таком креативном ходе своего начальника не знают.

Матч «Уфа» - «Арсенал» закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. По ходу игры болельщики хозяев скандировали оскорбительные кричалки в адрес арбитра. Владимир Москалев в том матче зафиксировал 22 фола у хозяев поля и лишь 4 – у «Арсенала».

Напомним, Москалеву уже доверяли несколько важных матчей в Премьер-лиге. И, как минимум, в одном его решения подверглись жесткой критике. В матче «Спартак» - «Зенит» вопросы вызвали неназначенные пенальти в ворота обеих команд – видеозапись показала, что в этих случаях нужно было указывать на «точку». О предвзятости судьи во всяком случае говорить не приходится. Молодым арбитрам (так же, как и юным футболистам и начинающим тренерам) свойственно ошибаться, как и всем людям. Только цена неверного решения слишком велика. Для «Уфы», которая по итогам сезона может свалиться в ФНЛ, любое очко сейчас на вес золота. Поэтому башкирские болельщики и готовы смешать не понравившегося им судью с тем, чем наполнена названная его именем свалка.

ИСТОЧНИК KP.RU