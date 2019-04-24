В Воронеже 20-летний угонщик разбил машину об столбы и решил ее сжечь

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-24T16:47:38+03:00

Правда, скрыть свои следы ему все равно не удалось

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В январе у 50-летнего воронежца кто-то угнал его автомобиль «ВАЗ-2107». Машина была припаркована во дворе у многоквартирного дома на улице 40 Лет Октября. Однако в одну из ночей кто-то прокатился на «семерке» до частного сектора Коминтерновского района. Там машину и нашли со следами возгорания.

Угонщиком оказался 20-летний воронежец. Несмотря на юный возраст, он уже был судим за кражу и угон. В отделе полиции парень не стал ничего отрицать.

Молодой человек рассказал, что недавно освободился из мест лишения свободы и отправился погостить к приятелям. Выпив, он решил похвастаться навыками в угоне автомобилей.

Он действительно легко залез в «семерку», завел двигатель и отправился кататься по городу. Вот с вождением у парня оказалось гораздо хуже, он несколько раз врезался в железобетонные столбы.

Чтобы скрыть преступление, парень пригнал автомобиль в район автовокзала, нашел в салоне несколько хозяйственных тяпок, сложил их под панель и поджог. Через несколько минут автомобиль загорелся.

Оказалось, что это не единственный угон, который успел совершить этот воронежец, пока был на свободе. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Сейчас угонщик находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU