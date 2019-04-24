В Воронежской области девушка получила условный срок за то, что хотела передать зэку-изменщику мобильники

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-24T15:52:05+03:00

Она предлагала сотруднику УФСИН 13 тысяч рублей за то, чтобы тот переправил в колонию пять сотовых телефонов

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21-летняя жительница Россоши стала орудием в руках приглянувшегося ей зэка. Мужчина, отбывавший срок за изнасилование (такой способ обращения с женщинами этого субъекта девушку, как ни странно, не отпугнул), попросил ее передать в колонию аж пять мобильников.

В феврале 2019 года девушка подошла к сотруднику местного УФСИН и предложила ему три тысячи рублей за передачу на «зону» одного сотового телефона. Она также предлагала за переправку зэкам еще четырех мобильников 10 тысяч. За 13 тысяч мужчина не стал рисковать своим местом, а, может, вдобавок и совесть не позволяла поступить иначе. Короче, он сообщил о непристойном предложении куда следует, и подругу зэка задержали.

- Девушка признала свою вину и дала подробные показания, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков. – В итоге по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки» ее приговорили к двум годам условного срока. Если в течение этого времени девушка снова нарушит закон, то ей уже придется отправиться в колонию. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU