2019-04-24T12:28:34+03:00
Общество

На факультете РГФ Воронежского госуниверситета пройдет оптимизация

Произойдет слияние двух кафедр
Олег ИВАНОВ
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Был выбор: либо сократить преподавателей, либо объединить кафедрыБыл выбор: либо сократить преподавателей, либо объединить кафедрыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Факультет романо-германской филологии Воронежского госуниверситета ждет оптимизация. Как сообщили в пресс-службе ВГУ, уже с 1 сентября 2019 года кафедру теории перевода и межкультурной коммуникации ждет объединение с кафедрой английского языка в профессиональной международной деятельности.

Такая оптимизация потребовалась, по сообщению вуза, в связи с переходом на новую систему распределения финансирования. На одного преподавателя должно приходиться 13 студентов. При этом должно произойти уменьшение нагрузки на кафедрах, реализующих программы на неязыковых факультетах.

В итоге был выбор: либо сократить преподавателей, либо объединить кафедры. Так и был выбран второй вариант. Озвученное выше слияние не должно повлиять на направления «Перевод и переводоведение» и «Лингвистика» (бакалавриат, магистратура).

ИСТОЧНИК KP.RU

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