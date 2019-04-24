2019-04-24T12:43:48+03:00
Общество

В Воронежской области отменили ремонт железнодорожных путей

Следовательно, пригородные поезда будут курсировать по-прежнему расписанию
Олег ИВАНОВ
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Видимо, ремонт перенесли на другое времяВидимо, ремонт перенесли на другое времяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области ремонтные работы на участке между населенными пунктами Жердевка и Терновка производиться не будут. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье».

Планировались, что работы продлятся с 23 по 27 апреля. Жителей региона предупреждали, что из-за ремонта придется сократить маршрут следования электричек. Должно было измениться расписание пригородных поездов.

Однако так как работа отложены, то и пригородные поезда №6329 сообщением «Поворино – Жердевка» и №6326 сообщением «Жердевка – Поворино» будут курсировать по-прежнему расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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