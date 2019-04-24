В Воронежской области отменили ремонт железнодорожных путей
Следовательно, пригородные поезда будут курсировать по-прежнему расписанию
Видимо, ремонт перенесли на другое времяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области ремонтные работы на участке между населенными пунктами Жердевка и Терновка производиться не будут. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье».
Планировались, что работы продлятся с 23 по 27 апреля. Жителей региона предупреждали, что из-за ремонта придется сократить маршрут следования электричек. Должно было измениться расписание пригородных поездов.
Однако так как работа отложены, то и пригородные поезда №6329 сообщением «Поворино – Жердевка» и №6326 сообщением «Жердевка – Поворино» будут курсировать по-прежнему расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU