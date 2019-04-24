В Воронеже медики проведут бесплатное обследование на онкологию

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-24T10:42:06+03:00

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27 апреля с 10.00 до 14.00 в Областном молодежном центре пройдет День ранней диагностики колоректального рака. Врачи и волонтеры примут всех желающих по адресу: пр. Революции, 32. Цель акции –помочь воронежцам в случаях выявления подозрения на онкологию пройти бесплатное обследование.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, все желающие смогут пройти скрининг-анкетирование на выявление факторов риска развития онкологических заболеваний и получить первичные консультации у врачей-онкологов.

- При выявлении патологических отклонений в состоянии здоровья пациенты будут направлены в областной диагностический центр для проведения иммунохимического теста, - уточнили в облздраве.

Результаты исследования врачи сообщат пациентам по телефону и при необходимости организуют дообследование в поликлинике по месту жительства, а затем – направят в онкологический диспансер.

ИСТОЧНИК KP.RU