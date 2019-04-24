2019-04-24T10:18:37+03:00
Происшествия

Более ста поддельных купюр обнаружили в Воронежской области

Мошенники пытались подделать и рубли, и доллары
Олег ИВАНОВ
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Внимательнее относитесь к деньгам, которые получаетеВнимательнее относитесь к деньгам, которые получаетеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В первом квартале 2019 года в Воронежской области были выявлены 104 поддельные банкноты Банка России. Около двух третей фальшивок приходится на купюры номиналом 5 тысяч рублей – их было найдено 69 штук.

Тысячерублевые подделки пользуются, видимо, меньшей популярностью. Их обнаружено 28 штук. Стали попадаться и фальшивые двухтысячные купюры – но пока только пять штук.

- Значительно реже подделывают банкноты мелких номиналов и монеты: по одной подделке приходится на банкноты номиналом 100 и 500 рублей, также обнаружена одна фальшивая пятирублевая монета, - сообщили в пресс-службе воронежского отделения Банка России.

За первые три месяца в Воронежской области нашли еще и две поддельные банкноты по 100 долларов США.

- Получая наличные деньги в руки, не ленитесь проверить их на подлинность. Особенно внимательно стоит проверять крупные купюры – их подделывают чаще всего. Рекомендуется посмотреть несколько защитных признаков из разных групп: на ощупь, на просвет и при наклоне. Информация о таких признаках размещена на сайте www.cbr.ru, а для владельцев смартфонов – еще и в мобильном приложении «Банкноты Банка России», - обращает внимание заместитель управляющего Отделением Воронеж ГУ Банка России по ЦФО Сергей Чернышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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