В Воронеже раскрыли кражу дорогущего квадроцикла

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-23T17:54:50+03:00

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Полицейские задержали по подозрению в краже квадроцикла 57-летнего воронежца.

По версии следствия, в октябре 2018 года мужчина нашел в интернете объявление о продаже «Ямахи». Он позвонил продавцу, заявил, что хочет купить квадроцикл, и договорился о встрече в гаражно-строительном кооперативе в Коминтерновском районе. 49-летний владелец «Ямахи» показал товар, назвал цену – 880 тысяч рублей. 57-летний мужчина заявил, что подумает. А продавец сказал, что уезжает и целую неделю его не будет в Воронежской области.

Получив такую информацию, мужчина решил украсть квадроцикл. Тем более опыт уже имелся – сидел за кражи. Он пришел к гаражу, спилил дужку замка и угнал «Ямаху». Однако толком покататься или продать квадроцикл ему не удалось. Теперь мужчина сидит в СИЗО. По части 3 статьи 158 УК РФ ему грозит до шести лет тюрьмы. Учитывая криминальное прошлое угонщика, не исключено, что приговор может быть близким к максимальному.

ИСТОЧНИК KP.RU