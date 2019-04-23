2019-04-23T17:54:50+03:00
Происшествия

В Воронеже раскрыли кражу дорогущего квадроцикла

Его цена 880 тысяч рублей
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские задержали по подозрению в краже квадроцикла 57-летнего воронежца.

По версии следствия, в октябре 2018 года мужчина нашел в интернете объявление о продаже «Ямахи». Он позвонил продавцу, заявил, что хочет купить квадроцикл, и договорился о встрече в гаражно-строительном кооперативе в Коминтерновском районе. 49-летний владелец «Ямахи» показал товар, назвал цену – 880 тысяч рублей. 57-летний мужчина заявил, что подумает. А продавец сказал, что уезжает и целую неделю его не будет в Воронежской области.

Получив такую информацию, мужчина решил украсть квадроцикл. Тем более опыт уже имелся – сидел за кражи. Он пришел к гаражу, спилил дужку замка и угнал «Ямаху». Однако толком покататься или продать квадроцикл ему не удалось. Теперь мужчина сидит в СИЗО. По части 3 статьи 158 УК РФ ему грозит до шести лет тюрьмы. Учитывая криминальное прошлое угонщика, не исключено, что приговор может быть близким к максимальному.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские школьники овладевают цифровой грамотой
Воронежские спасатели уничтожили 12 боеприпасов времен ВОВ
Воронежского алиментщика отправили в колонию-поселение за отказ работать
Более 500 тысяч человек установили приложение от «БКС Брокер»
Первомайская демонстрация соберет 35 тысяч воронежцев
Воронежцев просят пока не ходить в парки из-за обработки их от клещей
«Депутатскую аллею» высадили в столице Черноземья к юбилею Воронежской областной Думы
В Воронежской области из окна пансионата выпала старушка
Владимир Нетёсов: «Накопленный Воронежской облдумой уникальный опыт успешно использован в других регионах»
Пырнул ножом и посадил на лавочку: случай в Борисоглебске Воронежской области
Во дворе воронежской многоэтажки машина сбила 8-летнего мальчика
Гости с битой отняли у воронежца тысячу рублей
Под Воронежем мужчина поджег траву и случайно спалил свой дом
Воронежский резчик по дереву выиграл английский Кубок
Воронежцы заволновались из-за демонтажа остатков троллейбусной линии на улице Мира
Воронежцы смогут встретить «Поезд Победы»
Александр Васильев отговорил воронежских красавиц ехать в Европу с люксовыми сумками
Для школьников из Воронежской области провели мастер-классы в ВГЛТУ
Ученый, изобретатель, труженик тыла: воронежский ветеран отметил 90-летие
Воронежская спортсменка выиграла первенство России по борьбе
Жителю Воронежской области грозит пять лет тюрьмы за хранение пороха «на всякий случай»
Воронежские художниики покажут свои лучшие работы за последние пять лет