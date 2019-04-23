Во дворе воронежской многоэтажки машина сбила 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-23T16:56:46+03:00

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В понедельник, 22 апреля, в 17.05 во дворе дома №16 на улице Артамонова произошло ДТП с 8-летним ребенком. Мальчик попал под колеса «КИА Сид», которым управлял 36-летний воронежец.

В результате удара машиной ребенок получил ушибы мягких тканей. Его забрала скорая помощь, но после осмотра школьника отпустили домой.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU