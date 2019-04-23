Воронежский резчик по дереву выиграл английский Кубок

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-23T16:15:30+03:00

Александр Ивченко с принесшей ему победу скульптурой. Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

На соревновании мастеров из разных стран Александр Ивченко покорил жюри своей скульптурой «Кровь и песок» [фото]

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Воронежский резчик по дереву Александр Ивченко триумфально выступил на английском Кубке Сандрингема. Приз получил название британской деревни, куда приехали мастера деревянных скульптур из 15 стран.

Александр представил на суд жюри скульптуры, выпиленную бензопилой (другим инструментом он сейчас не работает). Ее он назвал «Кровь и песок». Грозный бык возвышается над тореадором, чем-то смахивающим еще и на средневекового инквизитора.

И бык, и тореадор весьма суровы.Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Мастерство русского резчика так поразило англичан, что они отдали Кубок ему. Так и он расхаживал по берегам Темзы, ожидая вылета на родину и таская 30 кг. - бензопилу в одной руке и завоеванный приз – в другой.

- Вкус победы - это вкус дубовых английских опилок. 15 стран-участниц. Но Кубок Сандрингема едет в Россию. Я победил, - лаконично подвел итоги соревнований Александр на своей странице в соцсети.

Так вот ты какой, Кубок Сандрингема.Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Напомним, ранее Александр Ивченко выиграл шоу «Лига удивительных людей» на телеканале «Россия-1». Его фигура обнаженной женщины, напоминающая творения Дали, всех заворожила. В Воронеже Ивченко перед чемпионатом мира-2018 выпилил фигуру Игоря Акинфеева, которую установил перед спортшколой № 15. И оказался прямо-таки пророком – все помнят, что сотворил наш вратарь в серии пенальти с Испанией. А еще Ивченко сделал памятник липецкому Герою России Олегу Пешкову, погибшему в Сирии. Ее он передал в музей авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU