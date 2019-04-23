Воронежская спортсменка выиграла первенство России по борьбе

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-23T14:14:27+03:00

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Спортсменка из Воронежа Мария Лачугина победила на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, проходившем в городе Гулькевичи Краснодарского края. В весовой категории до 62 килограммов Маша в первом круге одолела Алану Бугулову из Северной Осетии, затем победила Ирину Афанасьеву из Якутии и в финале одержала верх над Кристиной Тамразян из Иркутской области. Наша спортсменка завоевала право выступить на первенстве Европы, которое пройдет в Испании с 3 по 8 июня.

- Этот год для Марии – последний в «молодежке». Мы знали своих соперников, их сильные и слабые стороны, и были уверены, что нам удастся одержать победу, — рассказал личный тренер спортсменки Евгений Скоробогатов.

Мария Лачугина (в центре) на высшей ступени пьедестала.Фото: cspsk-vrn.ru

Фото: cspsk-vrn.ru

Также Воронежскую область на соревнованиях представляла Валерия Горина. Она стала второй в весе до 59 кг. Горина победила Дарью Ганицеву из Татарстана, Любовь Боярову из Якутии, Аминат Алиханову из Чувашии и лишь в финале уступила Кристине Михневой, выступающей за Севастополь и Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU