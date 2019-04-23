Жителю Воронежской области грозит пять лет тюрьмы за хранение пороха «на всякий случай»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-23T13:47:58+03:00

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В доме 56-летнего жителя села Малая Казинка Павловского района полицейские во время обыска нашли четыре банки с сыпучим веществом, которое оказалось бездымным порохом типа «Сокол», массой 526 граммов.

Как рассказал оперативникам владелец дома, раньше он был охотником, но срок лицензии закончился, а продлевать его он не стал. Приобретенный же несколько лет назад порох оставил и хранил на всякий случай.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывчатого вещества. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ждет окончания расследования и суда. По закону ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU