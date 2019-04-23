Юным воронежцам предлагают изготовить свой планер и покататься в собачьей упряжке

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-23T10:59:25+03:00

Фестиваль для детей и их родителей пройдет в эту субботу в Центральном парке города

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«Межрегиональный фестиваль детского отдыха, досуга и развлечений» пройдет в Воронеже 27 апреля. Горожан будут ждать с 11:00 до 16:00 на территории Центрального парка. Как поясняют организаторы, главная цель мероприятия - помочь родителям напрямую познакомиться со всеми предложениями в сфере отдыха для детей, а ребятам дать возможность «продегустировать» занятия в школах развития, творческих мастерских, игровые программы, познакомиться с вожатыми летних лагерей и выбрать то, что им понравится больше всего.

В фестивале примут участие более 100 организаций, среди которых есть туроператоры, специализирующиеся на детском туризме, центры дополнительного образования и школы иностранных языков, спортивные секции, магазины детских товаров, музеи, творческие коллективы многие другие.

Юные посетители мероприятия смогут поучаствовать в большом количестве развлечений. В программе - бесплатные мастер-классы, конкурсы, квесты и другие увлекательные игры. На фестивале можно будет смастерить скворечник, создать объемные картины, сделать фреску и раскрасить деревянные дощечки, изготовить свой планер и запустить его сразу в небо, провести химические опыты, запустить мыльные пузыри, покататься в собачей упряжке, самим сделать и украсить леденец, разукрасить пряник, и многое-многое другое.

Также каждый участник сможет поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров мероприятия. Для розыгрыша уже приготовили более 200 призов: большие ящики мороженого, отдых на море на двоих, наборы канцелярских принадлежностей школьника, сертификаты на уроки дайвинга на погружение с аквалангом, полет на планере, сертификаты на проживание на туристической базе и в природном парке чудес «Кудыкина гора», сертификат на полет туда/обратно с открытым направлением из Воронежа и еще более 100 всевозможных сертификатов в развивающие школы, игровые комнаты, творческие мастерские, а также другие призы.

Также в ходе фестиваля состоится выставка пожарно-спасательной техники регионального управления МЧС. Она посвящена 370-летию пожарной охраны России. На выставке будет представлено около 15 пожарных машин, группа экстренного реагирования на мотоциклах, кинологические расчеты, робототехника и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU