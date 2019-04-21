В этом году в Воронеже реконструируют виадук на «Работнице»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-21T13:08:03+03:00

На путепроводе станет шесть полос движения

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Стало известно о том, что в этом году все-таки состоится долгожданная реконструкция виадука на остановке «Работница», о необходимости которой так долго говорили водители, пешеходы и чиновники.

После завершения работ дорога на мосту станет шестиполосной, ширина каждой из полос движения составит 3,5 – 4 метра.

Кроме того, в проект реконструкции предусматривает укрепление несущих конструкций путепровода, демонтаж рельс и труб.

ИСТОЧНИК KP.RU