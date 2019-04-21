В этом году в Воронеже реконструируют виадук на «Работнице»
На путепроводе станет шесть полос движения
На тротуаре виадука каждую весну образуются сквозные дырыФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:
Стало известно о том, что в этом году все-таки состоится долгожданная реконструкция виадука на остановке «Работница», о необходимости которой так долго говорили водители, пешеходы и чиновники.
После завершения работ дорога на мосту станет шестиполосной, ширина каждой из полос движения составит 3,5 – 4 метра.
Кроме того, в проект реконструкции предусматривает укрепление несущих конструкций путепровода, демонтаж рельс и труб.
ИСТОЧНИК KP.RU