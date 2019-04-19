2019-04-19T12:48:03+03:00
Общество

В Воронеже 1 сентября откроются четыре школы и шесть детсадов

Мэр Воронежа Вадим Кстенин посетил в Отрожке площадку нового жилого комплекса, в котором уже в этом году строители обещают сдать в эксплуатацию два учреждения образования
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Первое – школа на 1224 места и второе – детский сад на 280 мест. Оба объекта находятся на ул. Артамонов. По заказу администрации города их возводит «Домостроительный комбинат». В этом же микрорайоне неподалеку компания реализует проект крупного жилого комплекса на участке в 47,6 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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