2019-04-19T10:53:47+03:00
Общество

Свой проект полета на Марс предложили студенты Опорного вуза

Эта и другие научно-технические разработки были представлены на конкурсе-выставке в ВГТУ
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18 апреля состоялась традиционная выставка-конкурс научно-технических достижений студентов, аспирантов и молодых ученых всех факультетов Воронежского опорного университета. В этом году было представлено свыше 100 уникальных разработок. Все они ориентированы на решение актуальных научных, производственных и прикладных задач. В приоритете – ключевые направления: цифровые инженерные технологии, строительство, машиностроение, авиастроение, радиоэлектроника. Среди разработок, к примеру, - эко-квартал, направленный на формирование комфортной среды для обычных горожан, проект преобразования территорий полигонов ТБО и даже концепт-проект полета на Марс! Уровень представленных инновационных разработок самый разный – от тех, что пока находятся на начальном этапе и требуют дальнейшей апробации, до прошедших экспертизу и готовых к внедрению в ту или иную сферу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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