2019-04-19T09:11:00+03:00
Общество

Жильцы дома в центре Воронежа жалуются на заброшенную стройку с крысами

Работы на площадке остановились несколько лет назад
Елена ФЕДЯШЕВА
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Единственное «развлечение» жителей трехэтажного дома № 91 по улице Фридриха Энгельса – созерцание пустыря, огороженного забором. Несколько лет назад здесь затеяли строительство высотки, но вскоре работы заморозили, а площадку с котлованом и цокольным этажом забросили. С тех пор здесь накопились горы бытовых отходов, а местные подростки используют пустырь для употребления наркотиков.

- Мы с мужем – инвалиды и по состоянию здоровья все время вынуждены находиться в квартире, - рассказала нам со слезами в голосе 77-летняя Зинаида Семеновна, ветеран НПО «Энергия». – И каждый день в окно вместо ухоженного двора мы наблюдаем этот пустырь с огромными крысами!

«Комсомолка» выяснила, что на этом месте планировалось строительство 17-этажного дома, но компания обанкротилась и надежд на жилье лишились десятки обманутых дольщиков. Участок несколько раз менял владельца, но никаких работ на нем не велось.

Как рассказали в управе Ленинского района, поскольку это частная территория, то наводить там порядок муниципалитет не имеет права. Единственное, чего добились чиновники: потребовали у владельца участка огородить стройку забором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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