Губернатор заявил, что средняя продолжительность жизни воронежцев – 73 года

СЕГОДНЯ 19:16 2019-04-18T19:16:49+03:00

Александр Гусев пообещал, что область даст валового продукта на триллион рублей уже в 2019 году. Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

По данным Александра Гусева, в нашей области меньше бедных, чем в среднем по России

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В четверг, 18 апреля, во время отчета перед депутатами Воронежской областной Думы губернатор Александр Гусев привел статистически данные по продолжительности жизни в регионе.

- Средняя продолжительность жизни воронежцев сейчас 73,2 года. По этому показателю наша область – на четвертом месте в Центральном федеральном округе, - сообщил глава области. - Кроме того, в регионе один из самых низких по стране уровней бедности - у нас чуть более 8% людей, живущих совсем уж плохо, а в РФ – более 12%. Но все равно эта цифра слишком высокая.

Кроме того, Александр Гусев поделился планами, что в 2019 году объем валового регионального продукта (ВРП) может достигнуть 1 трлн рублей. Тогда по этому показателю Воронежская область станет вровень с 20 самыми «крутыми» российскими регионами. Может, и бедным тогда чего-нибудь перепадет?

ИСТОЧНИК KP.RU