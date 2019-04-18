Губернатор заявил, что средняя продолжительность жизни воронежцев – 73 года
В четверг, 18 апреля, во время отчета перед депутатами Воронежской областной Думы губернатор Александр Гусев привел статистически данные по продолжительности жизни в регионе.
- Средняя продолжительность жизни воронежцев сейчас 73,2 года. По этому показателю наша область – на четвертом месте в Центральном федеральном округе, - сообщил глава области. - Кроме того, в регионе один из самых низких по стране уровней бедности - у нас чуть более 8% людей, живущих совсем уж плохо, а в РФ – более 12%. Но все равно эта цифра слишком высокая.
Кроме того, Александр Гусев поделился планами, что в 2019 году объем валового регионального продукта (ВРП) может достигнуть 1 трлн рублей. Тогда по этому показателю Воронежская область станет вровень с 20 самыми «крутыми» российскими регионами. Может, и бедным тогда чего-нибудь перепадет?
ИСТОЧНИК KP.RU