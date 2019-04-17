Воронежским властям не удалось сэкономить на ремонте Северного моста

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-17T15:20:47+03:00

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Мэрия Воронежа подвела итоги тендера на ремонт Северного моста. Увы, сэкономить на этих работах у властей не получилось. Победителем стал единственный участник конкурса - компания "Рустехнологии". Снижать максимально установленную цену контракта - 62,7 млн. руб. - компания не стала. А зачем, если конкурентов все равно нет?

Ремонт сооружения должен закончиться до 30 августа этого года. Основные усилия пойдут на замену деформационных швов, которые не первый месяц портят нервы воронежских автомобилистов.

Кстати, не так давно там появились знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч. В управлении транспорта нам объяснили, что старый скоростной лимит - 60 км/ч - вернут после ремонта.

Подчеркнем, что на мосту присутствуют стационарные радары ГИБДД. Поэтому сейчас после превышения скорости можно не только колесо повредить, но и штраф получить.

ИСТОЧНИК KP.RU