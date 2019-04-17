2019-04-17T15:20:47+03:00
Авто

Воронежским властям не удалось сэкономить на ремонте Северного моста

Стоимость работ составит почти 63 миллиона рублей
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
К стыкам моста много вопросов.К стыкам моста много вопросов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Мэрия Воронежа подвела итоги тендера на ремонт Северного моста. Увы, сэкономить на этих работах у властей не получилось. Победителем стал единственный участник конкурса - компания "Рустехнологии". Снижать максимально установленную цену контракта - 62,7 млн. руб. - компания не стала. А зачем, если конкурентов все равно нет?

Ремонт сооружения должен закончиться до 30 августа этого года. Основные усилия пойдут на замену деформационных швов, которые не первый месяц портят нервы воронежских автомобилистов.

Кстати, не так давно там появились знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч. В управлении транспорта нам объяснили, что старый скоростной лимит - 60 км/ч - вернут после ремонта.

Подчеркнем, что на мосту присутствуют стационарные радары ГИБДД. Поэтому сейчас после превышения скорости можно не только колесо повредить, но и штраф получить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские власти выделят Грибановскому машиностроительному заводу 250 млн рублей
В Воронежской области сотрудник до полусмерти избил работодателя топором
До конца мая в Воронеже будут ремонтировать виадук у БСМП
В Воронеже замначальника станции Придача попался на взятке
В Воронеже рыбный торговец «замуровал» девушку на парковке
Воронежского извращенца нашли по частичкам ткани из-под ногтей потерпевшей
Дальнобойщикам запретят по выходным проезжать по участку Лосево – Павловск в Воронежской области
Фонд капремонта Воронежской области возглавит Олег Тепляков
В воронежском микрорайоне Подгорное два дня нет воды
В Воронеже военный грузовик врезался в «Ладу»
В Нововоронеже фура «Мерседес» застряла в песке и сломалась
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Воронежский актёр получил «Золотую маску»
Частный инвестор готов взять в концессию воронежский парк «Дельфин»
На воронежской заправке заметили львенка в памперсе
Жительница Воронежа поставила "двойную защиту" от мошенников за 280 тысяч рублей
В Воронеже ищут пропавшую в новогоднюю ночь 15-летнюю питерскую школьницу
Авто с пробегом в Воронеже подешевели, но постарели
В Борисоглебске установили побывавшую на орбите капсулу космического корабля «Союз»