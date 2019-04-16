Владимир Нетёсов: «На выборах в облдуму-2020 мы обязательно увидим новых кандидатов»
Председатель Воронежской областной Думы, Владимир Нетёсов встретился с представителями ведущих СМИ региона
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Спикер регионального парламента, секретарь реготделения «Единой России» рассказал о наиболее значимых изменениях в экономической и социальной жизни региона, инициированных региональным парламентом, о текущей представительной деятельности облдумы, а также обозначил перспективы предстоящих в 2020 году выборов в региональный парламент.
ИСТОЧНИК KP.RU