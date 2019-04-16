2019-04-16T14:14:05+03:00
Происшествия

В Воронеже на улице умер пенсионер

Следов насильственной смерти на теле не обнаружили
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вечером 15 апреля на улице Южно-Моравской около магазина прохожие заметили лежащего на земле пожилого мужчину. Несчастный не подавал признаков жизни. Приехавшая на вызов «скорая» уже ничем не смогла ему помочь.

Полицейские осмотрели тело и не обнаружили на нем следов насильственной смерти. С целью установки обстоятельств ЧП, правоохранительные органы начали проверку. Причину смерти назовут судмедэксперты. Не исключено, что пенсионеру внезапно стало плохо на улице.

Напомним, в тот же день в Железнодорожном районе при невыясненных обстоятельствах погибла девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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