В Воронеже на улице умер пенсионер
Следов насильственной смерти на теле не обнаружили
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Вечером 15 апреля на улице Южно-Моравской около магазина прохожие заметили лежащего на земле пожилого мужчину. Несчастный не подавал признаков жизни. Приехавшая на вызов «скорая» уже ничем не смогла ему помочь.
Полицейские осмотрели тело и не обнаружили на нем следов насильственной смерти. С целью установки обстоятельств ЧП, правоохранительные органы начали проверку. Причину смерти назовут судмедэксперты. Не исключено, что пенсионеру внезапно стало плохо на улице.
Напомним, в тот же день в Железнодорожном районе при невыясненных обстоятельствах погибла девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU